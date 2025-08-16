Samsunspor, kaleci Albert Posiadala'nı kiraladı
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Molde'den Polonyalı kaleci Albert Posiadała'nın bonservisini "devre arasına" kadar kiraladı.
Kırmızı-beyazlı kulüp, 22 yaşındaki Posiadała ile devre arasına kadar anlaşmaya varıldığını duyurdu.
Samsun ekibi, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, "Kulübümüz Polonyalı kaleci Albert Posiadała’yı devre arasına kadar kiralık olarak kadrosuna kattı! Hoş geldin Albert!" paylaşımında bulundu.
