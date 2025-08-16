NTV.COM.TR

Samsunspor, kaleci Albert Posiadala'nı kiraladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Molde'den Polonyalı kaleci Albert Posiadała'nın bonservisini "devre arasına" kadar kiraladı.

Samsunspor, kaleci Albert Posiadala'nı kiraladı

Kırmızı-beyazlı kulüp, 22 yaşındaki Posiadała ile devre arasına kadar anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Samsun ekibi, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, "Kulübümüz Polonyalı kaleci Albert Posiadała’yı devre arasına kadar kiralık olarak kadrosuna kattı! Hoş geldin Albert!" paylaşımında bulundu.

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...