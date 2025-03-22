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Samsunspor - Kasımpaşa Maçı Ne Zaman? Samsunspor - Kasımpaşa Maçı Hangi Kanalda Canlı Yayınlanacak?

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında yapılacak Samsunspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Samsunspor - Kasımpaşa maçı nerede oynanacak? Samsunspor - Kasımpaşa maçının ilk 11'leri ve oyuncu kadrosu.. Samsunspor - Kasımpaşa maçı ile ilgili arama motorlarında ve sosyal medyada en çok merak edilen soruların cevapları haberin detayında...

Samsunspor - Kasımpaşa Maçı Ne Zaman? Samsunspor - Kasımpaşa Maçı Hangi Kanalda Canlı Yayınlanacak?
Samsunspor - Kasımpaşa Maçı Ne Zaman

- Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Samsunspor - Kasımpaşa maçı 29.03.2025 16:00 tarihinde oynanacak ve beIN SPORTS da canlı yayınlanacak.

Samsunspor - Kasımpaşa Maçı Nerede Oynanacak?

Samsunspor - Kasımpaşa maçı Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanacak.

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