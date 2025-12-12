Samsunspor kaybetti, Arda Turan zirveye yaklaştı. Devre arasında futbolcularına 17 yıl önceki milli maçı hatırlattı

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvası UEFA Konferans Ligi'nde 5. hafta mücadelesi, 9 karşılaşmayla sona erdi.

Aberdeen'i 1-0 mağlup eden Starsbourg, puanını 13 yaparak liderliği Samsunspor'dan devraldı. Samsunspor, haftayı 10 puanla 5. basamakta tamamladı.

Teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk ise Malta temsilcisi Hamrun Spartans'ı 2-0 yendi. Puanını 12'ye yükselten Shakhtar Donetsk, ikinci sıraya yerleşti. Turan'ın ekibi lider Strasbourg'un sadece 1 puan gerisinde.



DEVRE ARASI FUTBOLCULARA MİLLİ MAÇ HATIRLATMASI



Maçın ardından konuşan Turan, ilk yarıda kötü olduklarını ancak ikinci yarıda oyuna döndüklerini ifade ederek futbolcularına milli maçı hatırlattığını söyledi.



Turan, “Böyle maçlarda atmosfere ve sahaya daha fazla odaklanmak gerekiyor. İlk yarıda iyi değildik ancak ikinci yarıda daha iyi göründük ve kimliğimize döndük.” dedi.



Turan sözlerini şöyle sürdürdü:

“Oyuncularımla devre arasında konuştum. Onlara A Milli Takım'da 2008 yılında bu stadyumda Malta'ya karşı puan kaybettiğimiz takımın bir parçası olduğumu söyledim. Bu maçların oynanmasının zor olduğunu onları çok iyi anladığımı ve yanlarında olduğumu söyledim. 150 milyon çocuk futbolcu olmak istiyor ama 130 bini profesyonel olabiliyor. Bu yüzden değerini bilmeliyiz. Bunları futbolcularıma hatırlattım. İkinci yarı futbola olan saygıyı gösterdik.”

Türkiye, 2008 Avrupa Şampiyonası Elemeleri C Grubu maçında deplasmanda Malta ile 2-2 berabere kalmış ve kritik puan kaybı yaşamıştı.