Samsunspor-Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yarın deplasmanda Zecorner Kayserispor ile mücadele edecek. Peki, Samsunspor-Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
RHG Enertürk Enerji Stadı'nda saat 14.30'ta başlayacak müsabakayı, hakem Ümit Öztürk yönetecek.
Mücadele Bein Sports ekranlarından canlı yayınlanacak.
8 MAÇTA 13 PUAN TOPLADI
Teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki Karadeniz ekibi, 8 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda 13 puan topladı.
Karadeniz ekibinde Kayserispor maçı öncesinde tedavisi devam eden Bedirhan Çetin, dışında eksik bulunmuyor.
Tedavileri tamamlanan Ebrima Ceesay, Emre Kılınç, Soner Aydoğdu ve Afonso Sousa, görev verilmesi halinde bu maçta oynayabilecek.
