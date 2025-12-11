Samsunspor kazanırsa ilk 8'i garantileyecek, muhtemel 11

Samsunspor, Konferans Ligi'nde bir üst turu garantilemek için sahaya çıkacak. Namağlup lider Karadeniz temsilcisi, Yunanistan ekibi AEK'i ağırlayacak.



Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak maç saat 20:45'te başlayacak.



Mücadelede Fransız hakem Jeremie Pignard düdük çalacak.

Thomas Reis'ın öğrencileri, galip gelmesi halinde son maçlar öncesi ilk 8 sırada yer almayı garantileyecek.



EKSİKLER



Samsunspor'da sakatlıktan dönen Coulibaly ve Satka son antrenmanda takımla çalıştı.

Tedavisi süren Sousa'nın yanı sıra hak mahrumiyeti cezası bulunan Celil Yüksel ile birlikte UEFA kadro bildiriminden sonra transfer edilen Ndiaye ve Eyüp de maç kadrosunda yer almayacak.

Oynadığı son 6 resmi maçtan da galip ayrılan AEK ise Konferans Ligi'nde 10. sırada bulunuyor.

Yunan ekibi puan ya da puanlar elde ederek ilk 8 sıra içerisine girmeye çalışacak.

MUHTEMEL 11

Samsunspor:

Okan

Zeki - Borevkovic- Van Drongelen - Tomasson

Makoumbou

Emre - Holse - Ntcham - Musaba

Mouandilmadji