Samsunspor, Konferans Ligi'nde yoluna play-off'tan devam edecek
Samsunspor, Konferans Ligi'nde Mainz'a 2-0 yenildi. Karadeniz temsilcisi yoluna play-off turundan devam edecek.
UEFA Konferans Ligi'nde lig etabının son maçında Samsunspor, Mainz'a konuk oldu.
Mücadele Alman ekibinin 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
Mainz puanını 13 yaparken, Samsunspor 10 puanda kaldı. Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'ne play-off turundan devam edecek.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
7. dakikada Zeki’nin sağdan ortasında iyi yükselen Mouandilmadji’nin kafa vuruşunda top direğin sağından auta çıktı.
11. dakikada Samsunspor ceza sahasındaki karambolde Weiper’in kafa şutunda Zeki Yavru topu kale çizgisinden oyun alanına uzaklaştırdı.
14. dakikada Amiri’nin kullandığı serbest vuruşta, kaleci Okan topu kornere çeldi.
24. dakikada Musaba’nın soldan pasında penaltı noktası üzerinde buluşan Emre’nin şutunda kaleci Batz meşin yuvarlağı çeldi.
30. dakikada ceza sahası içince topla buluşan Amiri’nin şutunda kaleci Okan meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
44. dakikada sol kanattan savunmanın arkasına sarkan Widmer’in şutunda top filelerle buluştu. 1-0
Karşılaşmanın ilk yarısı Mainz 05'in 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
49. dakikada Mainz, penaltı kazandı. Amiri farkı 2'ye çıkardı