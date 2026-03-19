Samsunspor, Konferans Ligi'ne galibiyetle veda etti

19.03.2026 22:10

Son Güncelleme: 20.03.2026 00:58

Anadolu Ajansı
NTV - Haber Merkezi

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi son 16 turu rövanşında Rayo Vallecano'yu 1-0 mağlup etmesine rağmen toplam skorda geride kaldı ve Avrupa'ya veda etti.

UEFA Konferans Ligi son 16 turu rövanşında İspanyol temsilcisi Rayo Vallecano ile Samsunspor karşı karşıya geldi.

 

Vallecas Stadı'nda oynanan müsabaka, Samsunspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

 

Kırmızı-beyazlılara galibiyeti getiren golü 65. dakikada Cherif Ndiaye kaydetti.

 

Samsunspor, rövanşı 1-0 kazanmasına rağmen toplam skorda 3-2 mağlup oldu ve Konferans Ligi'ne veda etti. Rayo Vallecano ise adını çeyrek finale yazdırdı.

Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink.

ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR

 

RAYO VALLECANO 0-1 SAMSUNSPOR

 

TOPLAM SKOR: RAYO VALLECANO 3-2 SAMSUNSPOR

 

1' Maç başladı.

 

9' Okan Kocuk kurtardı! Hızlı gelişen Vallecano atağında ceza sahasına giren De Frutos'un vuruşunu son anda kaleci Okan Kocuk kurtardı.

 

13' Saamsunspor gole çok yaklaştı! Cherif'in ceza sahasına gönderdiği top sonrası kaleciyle karşı karşıya kalan Marius'un şutu az farkla kornere gitti.

 

İlk yarı sona erdi.

 

46' İkinci devre başladı.

 

65' GOL! Samsunspor 1-0 önde! Gelişen hızlı hücumda ceza sahası içinde topla buluşan Cherif Ndiaye, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu.

Samsunspor'un sol bek oyuncusu Tomasson.

SAMSUNSPOR'DA 6 EKSİK

 

Sakatlığı devam eden Afonso Sousa, Jaures Assoumou, Bedirhan Çetin, Olivier Ntcham Rayo Vallecano karşısında forma giyemedi.

 

UEFA'ya bildirilen listede isimleri yer almayan Yalçın Kayan ve Elayis Tavsan da kadroya yazılmadı.

 

İLK 11'LER

 

Rayo Vallecano: Batalla, Ratiu, Lejeune, Luiz Felipe, Chavarria, Palazon, Ciss, Lopez, De Frutos, Alemao, Garcia

 

Samsunspor: Okan, Yunus Emre, Satka, Van Drongelen, Mendes, Makoumbou, Holse, Celil, Tomasson, Ndiaye, Mouandilmadji

