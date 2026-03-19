Samsunspor, Konferans Ligi'ne galibiyetle veda etti

UEFA Konferans Ligi son 16 turu rövanşında İspanyol temsilcisi Rayo Vallecano ile Samsunspor karşı karşıya geldi.

Vallecas Stadı'nda oynanan müsabaka, Samsunspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Kırmızı-beyazlılara galibiyeti getiren golü 65. dakikada Cherif Ndiaye kaydetti.

Samsunspor, rövanşı 1-0 kazanmasına rağmen toplam skorda 3-2 mağlup oldu ve Konferans Ligi'ne veda etti. Rayo Vallecano ise adını çeyrek finale yazdırdı.