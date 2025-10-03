Samsunspor Konferans Ligi'ne galibiyetle başladı

NTV.COM.TR

Samsunspor, Avrupa defterini galibiyetle açtı. Karadeniz temsilcisi, Konferans Ligi ilk maçında konuk olduğu Legia Varşova engelini tek golle aştı.

, 27 yıl aranın ardından döndüğü sahnesindeki ilk maçında Legia Varşova'yı deplasmanda 1-0 mağlup etti.

Karadeniz temsilcisine galibiyeti getiren gol, 10. dakikada Antoni Musaba'nın ayağından geldi.

Samsunspor, Konferans Ligi'nde bir sonraki maçında Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'i ağırlayacak. Karadeniz temsilcisi, pazar akşamı saat 20'deki Süper Lig maçında ise Fenerbahçe'yi konuk edecek.

