Samsunspor Konferans Ligi'ne galibiyetle başladı

Samsunspor, 27 yıl aranın ardından döndüğü Avrupa sahnesindeki ilk maçında Legia Varşova'yı deplasmanda 1-0 mağlup etti.



Karadeniz temsilcisine galibiyeti getiren gol, 10. dakikada Antoni Musaba'nın ayağından geldi.



Samsunspor, Konferans Ligi'nde bir sonraki maçında Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'i ağırlayacak. Karadeniz temsilcisi, pazar akşamı saat 20'deki Süper Lig maçında ise Fenerbahçe'yi konuk edecek.