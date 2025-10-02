Samsunspor, Legia Varşova deplasmanında: İlk 11'ler

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nin ilk müsabakasında bu akşam Polonya temsilcisi Legia Varşova'ya konuk olacak.



Polonya'nın başkenti Varşova'da Marshall Jozef Pilsudski Stadı'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak. Karşılaşma, TRT 1 ve tabii platformundan canlı olarak yayınlanacak.



Müsabakada Fransa Futbol Federasyonundan Jeremie Pignard düdük çalacak. Pignard'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Aurelien Drouet ve Alexis Auger üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Marc Bollengier olacak.



Konferans Ligi'ne kadro bildirimden sonra transfer edilen Cherif Ndiaye ve Eyüp Aydın, kurallar gereği Legia Varşova maçında kadroda yer almayacak.



MUHTEMEL 11'LER



Legia Varşova: Tobiasz, Pankov, Jedrzejczyk, Kapuadi, Wszolek, Kapustka, Augustyniak, Elitim, Vinagre, Bichakhchyan, Rajovic.



Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, van Drongelen, Tomasson, Celil Yüksel, Coulibaly, Holse, Ntcham, Musaba, Mouandilmadji.



SAKATLIKLAR CAN SIKIYOR



Karadeniz ekibinde Ebrima Ceesay, Emre Kılınç, Soner Aydoğdu, Bedirhan Çetin ve Afonso Sousa'nın sakatlıkları sürüyor. Tedavileri devam eden 5 oyuncu, Legia Varşova maçında görev yapamayacak.



Leiga Varşova karşılaşmasının Samsun'daki hazırlıklarını tamamlayan Samsunspor, özel uçakla Varşova'ya gidecek. Bu akşam saatlerinde maçın oynanacağı statta ter idmanı yapacak Karadeniz temsilcisi, maç saatini beklemeye başlayacak.



AVRUPA'YA PANATHINAIKOS MAÇLARIYLA BAŞLADI



Avrupa mücadelesine UEFA Avrupa Ligi play-off turunda başlayan Samsunspor, Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile oynadığı karşılaşmalarda istediğini elde edemedi.



İlk maçta rakibine 2-1 mağlup olan Samsunspor, rövanş mücadelesini de 0-0 berabere tamamlayarak Avrupa Ligi'nden elendi ve yoluna Konferans Ligi'nde devam etti.



Samsunspor, Konferans Ligi'nde ayrıca Dinamo Kiev (Ukrayna), AEK (Yunanistan), Mainz (Almanya), Hamrun Spartans (Malta) ve Breidablik (İzlanda) ile karşı karşıya gelecek.