Samsunspor maçını Kazak hakem yönetecek

04.11.2025 14:26

Son Güncelleme: 04.11.2025 15:47

Anadolu Ajansı

Samsunspor-Hamrun Spartans maçını Kazak hakem Bulat Sariyev yönetecek.

Samsunspor'un UEFA Konferans Ligi'nin 3. haftasında 6 Kasım Perşembe günü Malta temsilcisi Hamrun Spartans ile sahasında oynayacağı maçta Kazak hakem Bulat Sariyev, görev yapacak.

UEFA'nın açıklamasına göre Sariyev'in yardımcılıklarını Kazakistan Futbol Federasyonundan Sergei Vassyutin ile Denis Labashov, üstlenecek.

Karşılaşmanın 4. hakemi ise Arman Ismuratov olacak.
