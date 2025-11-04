Samsunspor maçını Kazak hakem yönetecek

Samsunspor'un UEFA Konferans Ligi'nin 3. haftasında 6 Kasım Perşembe günü Malta temsilcisi Hamrun Spartans ile sahasında oynayacağı maçta Kazak hakem Bulat Sariyev, görev yapacak.



UEFA'nın açıklamasına göre Sariyev'in yardımcılıklarını Kazakistan Futbol Federasyonundan Sergei Vassyutin ile Denis Labashov, üstlenecek.



Karşılaşmanın 4. hakemi ise Arman Ismuratov olacak.