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Samsunspor, Olivier Ntcham ile prensip anlaşmasına vardı

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Samsunspor'un başkanı Yüksel Yıldırım, Swansea City'de forma giyen Olivier Ntcham ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Samsunspor, Olivier Ntcham ile prensip anlaşmasına vardı

, Kamerunlu Olivier Ntcham ile prensip anlaşmasına vardı

Yılport Samsunspor'un kulüp başkanı Yüksel Yıldırım, İngiltere'nin Championship Ligi takımlarından Swansea City'de forma giyen Kamerunlu Olivier Ntcham ile anlaştıklarını duyurdu.

Yıldırım, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "'de 11 yıl aradan sonra kaldığımız yerden çok daha iyi bir şekilde başlamayı planlıyoruz. Artık bizim de bir taklacı şahinimiz olacak. Uçtu, uçtu, Ntcham uçtu demeye çok az kaldı. Müjde, salı günü inşallah Samsun'da showtime olacak." ifadelerini kullandı.

Kamerun Milli Takım'ında da forma giyen 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Ntcham'ın yarın Samsun'a gelerek sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

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