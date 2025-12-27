Samsunspor resmen açıkladı: "Artık Fenerbahçe'nin oyuncusu ama davranış etik değil"

Trendyol Süper Lig'de ara transfer dönemine günler kala, sözleşmesinde 6 milyon Euro serbest kalma bedeli bulunan Hollandalı futbolcu Anthony Musaba'nın Fenerbahçe ile anlaşması, Samsunspor camiasında tepkilere yol açtı.

Yaşanan süreçle ilgili basın mensuplarına kapsamlı bir açıklama yapan Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen, Musaba'nın sözleşmesinde sezon başında yurt içi ve yurt dışı transferler için serbest kalma maddesi bulunduğunu hatırlatarak, "Buraya kadar her şey normal. Oyuncunun belirlenen bedel ödendiğinde serbest kalma hakkı vardı. Ancak normal olan, böyle bir talep geldiğinde menajerin ya da oyuncunun kulübü bilgilendirmesidir. Bu yapılmadı.” diye konuştu.

"OYUNCUNUN BUNU PAYLAŞMASI GEREKİRDİ"

Transfer görüşmelerinin perde arkasında yürütüldüğünü ve Samsunspor yönetimi ile teknik heyetin bu süreçten haberdar edilmediğini belirten Veysel Bilen, "Birkaç maç öncesinden sözlü bir anlaşma yapılmış, resmiyeti beklenmiş. Bu durum bizim nezdimizde hem menajer hem de oyuncu açısından ciddi bir eksikliktir. Oyuncunun; hocasına, futbol direktörüne ya da yöneticilerine bunu paylaşması gerekirdi." diye konuştu.

"BU DAVRANIŞ ETİK DEĞİLDİR"

Sosyal medya ve ulusal basında yer alan haberlerin ardından transfer sürecinin ortaya çıktığını aktaran Başkan Vekili Bilen, görüşmeleri yürüten kulübün o ana kadar Samsunspor'a herhangi bir resmi bilgilendirme yapmadığını söyledi. Veysel Bilen, "Bu davranış etik değildir. Eksik ve hatalıdır. Bu hatanın sorumluları; menajer, oyuncu ve bu işten sorumlu olan kulüp yöneticileridir" ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE CAMİASINA YÜKLEMEK DOĞRU DEĞİL"

Fenerbahçe camiasıyla ilgili tepkileri de değerlendiren Bilen, yanlışların camialara mal edilmesinin doğru olmadığını dile getirerek, "Bir kulübün yöneticileri hata yaptığında bunun bedelini tüm camiaya yüklemek doğru değil. İki büyük camiayı karşı karşıya getirecek bir dil kullanılmasını biz de doğru bulmuyoruz" dedi.

Samsunspor’un transfer anlayışını da net bir şekilde ortaya koyan Bilen, sözlerine şöyle devam etti:

"Biz bugüne kadar etik dışı bir transfer sürecinin içinde olmadık, olmayız. Bir oyuncuyla ilgileniyorsak önce kulübünün kapısını çalar, izin isteriz. Futbolun marka değerini korumak bunu gerektirir."

"BU SATIŞ BİR BAŞARIDIR"

Musaba transferinin kulüp için ciddi bir ekonomik getiri sağladığını vurgulayan Veysel Bilen, "Samsunspor, 6 ayda oyuncusunu vitrine koyup, satabilecek bir noktaya geldi. Yaklaşık 20 yıl sonra ilk kez ciddi bir bedelle oyuncu satıyoruz. Bu, yönetimimizin ve başkanımızın başarısıdır. Samsunspor yeniden sahnelere döndü" değerlendirmesinde bulundu.

"MUSABA'YA BAŞARILAR DİLİYORUZ"

Samsunspor'un bundan sonra da oyuncular için cazip bir vitrin olmaya devam edeceğini ve bu doğrultuda transfer politikasını kararlılıkla sürdüreceklerini ifade eden Bilen, "Oyunculara 'Gel, oyna, Samsunspor'da vitrine çık' diyebileceğimiz bir noktadayız. Bu kulübümüzün imajı açısından çok değerlidir. Musaba'ya da yeni takımında başarılar diliyoruz. Biz kendi yolumuza bakacağız" şeklinde konuştu.

Samsunspor, Hollandalı kanat oyuncusu Anthony Musaba'yı, yaz transfer döneminde İngiltere Championship ekiplerinden Sheffield Wednesday'den kadrosuna katmıştı.