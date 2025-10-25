Samsunspor - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig )

Haftanın sonucu merakla beklenen mücadelesinde Samsunspor - Rizespor karşı karşıya geliyor. Rizespor zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Peki Samsunspor - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın canlı yayınlanacağı kanal ve başlangıç saati…



Süper Lig’de haftanın dikkat çeken maçında Samsunspor - Rizespor kozlarını paylaşıyor. Samsun'da, Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 27 Ekim Pazartesi günü saat 20.00’da başlayacak mücadele beİN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

