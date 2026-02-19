Samsunspor, Konferans Ligi'nde Shkendija'yı 1-0 yendi

Samsunspor, lig aşamasında topladığı 10 puanla 12. sırayı aldı.



Teknik direktör Thomas Reis ile yollar ayıran Karadeniz ekibi, Thorsten Fink yönetiminde ilk maçına çıktı.



Shkendija ise lig aşamasını 22. basamakta tamamladı. Rövanş ise 26 Şubat'ta Samsun'da oynanacak.



İLK 11'LER



Shkendija: Gaye, Murati, Fetai, Meliqi, Webster, Ramadani, Alhassan, Tamba, Zejnullai, Spahiu, Ibraimi

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Ntcham, Mendes, Holse, Assoumou, Ndiaye



KARŞILAŞMADAN DAKİKALAR

5. dakikada Assoumou, çalımlarla ceza sahasına girer girmez Fetai'nin müdahalesi ile yerde kaldığı pozisyonda hakem Rohit Saggi penaltı noktasını gösterdi.

7. dakikada penaltıyı kullanan Ndiaye, kötü bir vuruşla topu üstten auta gönderdi.

17. dakikada Zejnullai'nin pasına hareketlenen Tamba, ceza sahasının içine girer girmez sert vurdu, kaleci Okan Kocuk topu iki hamlede bloke etti.

19. dakikada ceza sahasının içinde topla buluşan Assoumou'nun yerden şutunda, kaleye yönelen meşin yuvarlağı son anda kaleci Gaye uzaklaştırdı.

39. dakikada Makoumbou'nun pasında ceza sahası penaltı noktası üzerinde topla buluşan Holse, müsait pozisyonda meşin yuvarlağı üstten auta yolladı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.



51. dakikada seri çalımlarla Samsunspor ceza sahasına giren Besart Ibraimi'nin uzak direğe şutunda top az farkla auta çıktı.



54. dakikada Ntcham'ın ara pasında ceza sahası sol çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Assoumou'nun şutunda kaleci Gaye son anda topu çeldi.



66. dakikada Mendes'in sağdan ortasına iyi yükselen Ndiaye'nin kafa vuruşunda kaleci Gaye topu kurtardı.



77. dakikada Holse'nin sağdan ortasında -sağ direğin yakınından Mouandilmadji'nin şutunda top filelerle buluştu. 0-1



88. dakikada Ntcham'ın pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Mouandilmadji'nin şutunda top direğin sağından auta çıktı.