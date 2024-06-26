Samsunspor stadı yol düzenleme çalışmaları başladı

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, şehrin markası Samsunspor’un her zaman yanlarında olduklarını belirterek, Samsun 19 Mayıs Stadyumunda yol düzenleme çalışmalarına başladıklarını açıkladı.



Samsun Büyükşehir Belediyesi, şehrin önemli spor ve kültürel merkezlerinden biri olan Samsun 19 Mayıs Stadyumu'na erişimi kolaylaştırmak ve ziyaretçilerin konforunu artırmak amacıyla önemli bir adım attı.

Stadyumun bulunduğu yolun yenilenmesi ve yeni beton yol kaplanması için çalışmalar başlatıldı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında stadyumun çevresinde yer alan 6 bin 62 metrelik yol, beton ile kaplanmaya başlandı.

Yapılan yol yenileme çalışmaları bölgenin ulaşım altyapısını güçlendirerek hem spor etkinliklerine katılımı hem de stadyuma ziyaretleri daha kolay hale getirecek.

Bu sayede, sürücüler daha güvenli bir şekilde ulaşımlarını sağlayabilecekler.

Ayrıca yolun düzenlenmesiyle trafik akışı daha düzenli hale getirilerek şehir trafiğine olumlu bir katkı sağlanması planlanıyor.

“SAMSUNSPOR ŞEHRİMİZİN GURUR KAYNAĞI”

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, “Samsunspor’umuz, sadece bir futbol kulübü değil aynı zamanda şehrimizin gurur kaynağıdır. Biz de Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimizin gururu ve birlikteliğimizin sembolü olan Samsunspor'umuzun her zaman yanında olmaya devam ediyoruz. 19 Mayıs Stadı çevresine yapılan yol yenileme çalışmalarımız da bu desteğimizin somut bir göstergesidir. Seçim kampanyamız döneminde de taraftarımızın bizden bu yönde bir talebi vardı. Biz de verdiğimiz sözü yerine getiriyoruz. Yenilenen yollar sayesinde, maç günlerinde ve diğer etkinliklerde stadımıza daha güvenli ve rahat bir şekilde ulaşım sağlanacak, taraftarlarımızın ve tüm hemşehrilerimizin memnuniyeti artacak. Unutmayalım ki Samsunspor sevdası şehrimizin birlik ve beraberliğini simgeliyor. Bu sevgi ve birliktelik ruhuyla daha nice başarılara yürüyeceğimize inancım tamdır. Bu vesileyle Samsunspor camiasına ve tüm taraftarlarımıza başarılar diliyorum. Şanlı kulübümüz ve taraftarımızla birlikte yol yürümekten gurur duyuyoruz” diye konuştu.

