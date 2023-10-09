Samsunspor, Süper Lig'de en kötü başlangıç yaptığı sezona imza attı

Trendyol Süper Lig’de son sırada bulunan Samsunspor, oynadığı 7 maçta 1 puan toplayabildi.



Rakip filelere 5 gol atan kırmızı-beyazlılar, kendi kalesinde ise 14 gol gördü.

Samsun temsilcisi, bu kötü başlangıç ile 1991-1992 ve 1996-1997 sezonunda ilk 7 haftada 2 puan toplanan ‘en kötü sezon başlangıcı’ istatistiğini de geride bıraktı.

Toplam 30 yıl Süper Lig’de mücadele eden Samsunspor, tarihinin en kötü başlangıcını bu sezon yapmış oldu.



Samsunspor ilk kez Süper Lig’de mücadele ettiği 1969-1970 sezonunda ilk 7 haftada 12 puan toplamıştı.

İLK 7 HAFTA BAZ ALINDIĞINDA EN YÜKSEK PUAN 1986-87 SEZONUNDA

Karadeniz temsilcisi, Süper Lig’deki ilk 7 haftalar neticesinde en yüksek puanını 1986-1987 sezonunda Sırp Teknik Direktör Mirolad Mitrovic yönetiminde almıştı.

Samsunspor, o dönem ilk 7 haftada 5 galibiyet ve 2 beraberlikle 17 puan toplamıştı. Kırmızı-beyazlılar, sezon sonu ligi üçüncü sırada bitirirken, şampiyon Galatasaray’ın 5 puan gerisinde kalmıştı.

Karadeniz temsilcisi, bu sezona kadar en kötü sezon başlangıcını ise Teknik Direktör Mehmet Ali Çınar idaresindeki 1991-1992 ve 1998-1999 sezonlarında 2 puan toplayarak yapmıştı.

Yıllar sonra Süper Lig’e yükselen Samsunspor, bu sezon ilk 7 maçta gösterdiği performans ile ligdeki tüm zamanların en kötü başlangıcına imza atmış oldu.