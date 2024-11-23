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Samsunspor, Süper Lig'de yarın Alanyaspor'u konuk edecek

Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yarın sahasında Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Samsunspor, Süper Lig'de yarın Alanyaspor'u konuk edecek

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maçı, hakem Zorbay Küçük yönetecek.

'de çıktığı 12 maçta 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan Reeder , topladığı 25 puanla üçüncü sırada bulunuyor.

Ligde yaptığı maçların 2'sini kazanan, 4'ünde berabere kalan ve 5'ini kaybeden Corendon ise 10 puanla 17. sırada yer alıyor.

Samsun ekibinde sakatlığı devam eden Celil Yüksel ve kart cezalısı Youssef Ait Bennasser, Corendon Alanyaspor​​​​​​​ karşısında forma giyemeyecek.

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