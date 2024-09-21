Samsunspor, Süper Lig'de yarın Çaykur Rizespor'a konuk olacak

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.



Çaykur Didi Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak mücadeleyi, hakem Kadir Sağlam yönetecek.



Ligde 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşayan Samsun ekibi, 5 haftada 9 puan topladı.



Deplasmanda oynadığı 2 maçı da kazanan Samsun ekibi, bu maçlarda Gaziantep FK'yi 1-0, Atakaş Hatayspor'u ise 3-0 mağlup etti.



Samsunspor'da bu karşılaşma öncesinde sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor.