Samsunspor, Süper Lig'de yarın Konyaspor'a konuk olacak
Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın TÜMOSAN Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak.
MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 14.30'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek.
Ligde oynadığı 10 maçta 4 galibiyet, 5 beraberlik ve bir mağlubiyet sonucunda 17 puan toplayan kırmızı-beyazlı ekip, averajla 5. sırada bulunuyor.
Son oynadığı Çaykur Rizespor müsabakasından 1-1'lik beraberlikle ayrılan Karadeniz temsilcisi, TÜMOSAN Konyaspor'u yenerek üst sıralara tırmanmak istiyor.
Sakatlıkları süren Olivier Ntcham, Tanguy Coulibaly ve Afonso Sousa, Konyaspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.
- Süper Lig
- Samsunspor
- Maç