Samsunspor tarih yazmaya devam ediyor, Konferans Ligi'nde son 16'ya kaldı
26.02.2026 22:37
Samsunspor, UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turu rövanşında Shkendija'yı mağlup etti ve bir üst tura yükseldi.
UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turu rövanşında Samsunspor ile Makedonya temsilcisi Shkendija karşı karşıya geldi.
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanan müsabaka, ev sahibi ekibin 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Samsunspor'a galibiyeti getiren golü 53. dakikada penaltıdan Olivier Ntcham, 71. dakikada Cherif Ndiaye ve 79 ile 90+2. dakikalarda Mouandilmadji kaydetti.
Bu sonuçla birlikte toplam skorda 5-0'lık üstünlük yakalayan Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nde adını son 16 turuna yazdırdı. Shkendija ise turnuvaya veda etti.
Samsunsporlu Cherif Ndiaye'nin rakibiyle ikili mücadelesi.
KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
Konferans Ligi son 16 turu kura çekimi TSİ 16.00'da gerçekleştirilecek.
UEFA Konferans Ligi'nin lig etabında ilk 8'e giren Strasbourg, Rakow, AEK, Sparta Prag, Rayo Vallecano, Shakhtar Donetsk, Mainz ve AEK Larnaca doğrudan son 16 turuna yükselmişti.
MUHTEMEL RAKİPLER
Samsunspor'un son 16 turundaki rakibi, Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ya da İspanya temsilcisi Rayo Vallecano olacak.
Konferans Ligi son 16 turu karşılaşmaları, 12 ve 19 Mart'ta oynanacak.