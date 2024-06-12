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Samsunspor, teknik direktörlük görevine Thomas Reis'i getirdi

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Markus Gisdol'un ayrılığının ardından boşalan teknik direktörlük kolatuğuna Thomas Reis' getirdiğini açıkladı.

Samsunspor, teknik direktörlük görevine Thomas Reis'i getirdi

Süper Lig ekibi , yeni teknik direktörünü duyurdu.

Karadeniz ekibi, Markus Gisdol'un ayrılığının ardından 1+1 yıllık sözleşme imzalayarak göreve Thomas Reis'i getirdiğini açıkladı.

Samsunspor, teknik direktörlük görevine Thomas Reis'i getirdi - 1

"ELİMDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPACAĞIM"

İmza töreni sonrası konuşan Teknik Direktörümüz Thomas Reis, "Samsun çok güzel bir şehir. Buraya geldiğim için mutluyum. Stadyumu, tesisleri ve Futbol Akademisini gezdim, çok beğendim. Takımımızı başarıya taşımak için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Taraftarlarımızın desteğiyle büyük başarılara imza atacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı. 

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