Samsunspor, teknik direktörlük görevine Thomas Reis'i getirdi

"ELİMDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPACAĞIM"



İmza töreni sonrası konuşan Teknik Direktörümüz Thomas Reis, "Samsun çok güzel bir şehir. Buraya geldiğim için mutluyum. Stadyumu, tesisleri ve Samsunspor Futbol Akademisini gezdim, çok beğendim. Takımımızı başarıya taşımak için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Taraftarlarımızın desteğiyle büyük başarılara imza atacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.