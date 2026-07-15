Samsunspor, Trabzonspor ile transfer görüşmesini açıkladı. "İyi para gelirse vereceğiz"

“İYİ PARA VERİLİRSE TRABZONSPOR 'A GİDECEK”

Çakır, Carlo Holse ve Rick van Drongelen'e teklifler olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:

"Drongelen'e Yunan takımı Panathinaikos teklifte bulundu ama teklif bize düşük geldi. Trabzonspor da teklif verdi. İyi bir rakam verilirse Drongelen Trabzonspor'a verilecek. Başkanlık düzeyinde görüşmeler devam ediyor. Holse ile sözleşme uzatmak istedik ama kendisi kabul etmedi. Amerika ligine gitmek istiyor. Buradan bir takım 5 milyon avro civarında teklifte bulundu. Görüşmeler devam ediyor. Holse'nin kalması için alacağının iki katını önerdik ama kabul etmedi. Cherif Ndiaye'nin de gitmek yönünde talebi var. Ona bir teklif yok. Eğer istediğimiz rakamlar gelirse onun da gitmesine izin vereceğiz. Mouandilmadji'den 10 milyon avro bonservis beklentimiz var ama o rakam şu ana kadar hiçbir kulüpten gelmedi. Gelirse onun da gitmesine izin vereceğiz. Bu oyuncuların gitmesi durumunda yerlerine oyuncular transfer edeceğiz."

Çakır, statta çim yenileme çalışmalarının sürdüğünü, yeni sezon başladığında zeminin hazır olacağını dile getirerek, kombine satışlarının ise beklenenin altında kaldığını, bugüne kadar 2 bin 816 kombine satıldığını kaydetti.