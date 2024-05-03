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Samsunspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Samsunspor, Süper Lig'de Trabzonspor ile oynayacağı mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Samsunspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı

ile , ’de 12 yıl sonra Samsun'da birbirlerine rakip olacak.

19 Mayıs Stadyumu’nda oynanacak Karadeniz Derbisi öncesinde kırmızı-beyazlı ekip, Nuri Asan Tesisleri’nde Teknik Direktör Markus Gisdol yönetiminde yaptığı çalışma ile maç hazırlıklarını tamamladı.

Kırmızı-beyazlılar, Markus Gisdol yönetiminde yaptığı ısınma, 5'e 2 ve şut çalışmalarıyla son antrenmanı tamamlayıp maç saatini beklemeye başladı.

Karşılaşma yarın saat 19.00’da oynanacak ve mücadeleyi hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Öte yandan sarı kart cezası bulunan Moryke Fofana ve Landry Dimata, mücadele forma giyemeyecekler.

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