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Samsunspor-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Samsunspor, Karadeniz derbisinde Trabzonspor'u konuk edecek. Ligde çıktığı 34 karşılaşmada 10 galibiyet, 9 beraberlik ve 15 mağlubiyet sonucunda 39 puan toplayan kırmızı-beyazlı ekip, Karadeniz derbisinde Trabzonspor'u yenerek küme düşme potasından uzaklaşmak istiyor. Peki, Samsunspor-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Samsunspor-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Yılport Samsunspor, Trendyol 'in 35. haftasında 4 Mayıs'ta sahasında ile karşılaşacak. Ligin ilk devresinde iki takım arasında oynanan karşılaşmayı Trabzonspor 2-1 kazanmıştı. İşte, Samsunspor-Trabzonspor maçı hakkında bilgiler...

SAMSUNSPOR-TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Samsunspor-Trabzonspor maçı, 4 Mayıs Cumartesi günü yapılacak.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi, hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

EV SAHİBİ TAKIMIN EKSİKLERİ

Samsun ekibinde sakatlığı bulunan Lubomir Satka ile kart cezalıları Moryke Fofana ve Landry Dimata, Trabzonspor maçında kadroda yer alamayacak.

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