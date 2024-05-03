Samsunspor-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında 4 Mayıs'ta sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak. Ligin ilk devresinde iki takım arasında oynanan karşılaşmayı Trabzonspor 2-1 kazanmıştı. İşte, Samsunspor-Trabzonspor maçı hakkında bilgiler...
SAMSUNSPOR-TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Samsunspor-Trabzonspor maçı, 4 Mayıs Cumartesi günü yapılacak.
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi, hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.
Mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
EV SAHİBİ TAKIMIN EKSİKLERİ
Samsun ekibinde sakatlığı bulunan Lubomir Satka ile kart cezalıları Moryke Fofana ve Landry Dimata, Trabzonspor maçında kadroda yer alamayacak.
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