Samsunspor-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında 4 Mayıs'ta sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak. Ligin ilk devresinde iki takım arasında oynanan karşılaşmayı Trabzonspor 2-1 kazanmıştı. İşte, Samsunspor-Trabzonspor maçı hakkında bilgiler...



SAMSUNSPOR-TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Samsunspor-Trabzonspor maçı, 4 Mayıs Cumartesi günü yapılacak.



Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi, hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.



Mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.



EV SAHİBİ TAKIMIN EKSİKLERİ



Samsun ekibinde sakatlığı bulunan Lubomir Satka ile kart cezalıları Moryke Fofana ve Landry Dimata, Trabzonspor maçında kadroda yer alamayacak.

