Samsunspor, Trabzonspor'u mağlup etti

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanan Samsunspor-Trabzonspor mücadelesini hakem Abdulkadir Bitigen yönetti.
3 puanı hanesine yazdıran Samsunspor'un gollerini 14'te Taylan, 28'de Mouandilmadji ve 36'da Joaquin Fernandez (kendi kalesine) kaydetti.
Trabzonspor'un tek golü 32'de Bardhi'den geldi.
Sahadan 3-1 mağlup ayrılan bordo-mavililer 58 puanda kaldı. Samsunspor ise puanını 42'ye çıkardı.
İLK 11'LER
Yılport Samsunspor: Okan, Zeki Yavru, Van Drongelen, Benasser, Bola, Benito, Alim Öztürk, Taylan Antalyalı, Holse, Moundijmadji, Emre Kılınç
Trabzonspor: Uğurcan, Meunier, Baniya, Fernandez, Eren, Umut Güneş, Mendy, Bardhi, Trezeguet, Pepe, Onuachu
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