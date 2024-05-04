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Samsunspor, Trabzonspor'u mağlup etti

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında Samsunspor deplasmanında 3-1 mağlup oldu.

Samsunspor, Trabzonspor'u mağlup etti

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanan - mücadelesini hakem Abdulkadir Bitigen yönetti.

3 puanı hanesine yazdıran Samsunspor'un gollerini 14'te Taylan, 28'de Mouandilmadji ve 36'da Joaquin Fernandez (kendi kalesine) kaydetti.

Trabzonspor'un tek golü 32'de Bardhi'den geldi.

Samsunspor, Trabzonspor'u mağlup etti - 1

Sahadan 3-1 mağlup ayrılan bordo-mavililer 58 puanda kaldı. ise puanını 42'ye çıkardı.

İLK 11'LER

Yılport Samsunspor: Okan, Zeki Yavru, Van Drongelen, Benasser, Bola, Benito, Alim Öztürk, Taylan Antalyalı, Holse, Moundijmadji, Emre Kılınç

: Uğurcan, Meunier, Baniya, Fernandez, Eren, Umut Güneş, Mendy, Bardhi, Trezeguet, Pepe, Onuachu

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