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Samsunspor uzatmalarda beraberliği kurtardı

Süper Lig'de Gaziantep ile Samsunspor arasında oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

Samsunspor uzatmalarda beraberliği kurtardı

Trendyol 'in 26. haftasında Gaziantep FK sahasında Samsunspor'u konuk etti.

İlk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlanan mücadelede 83. dakikada ev sahibi ekipte Ogün Özçiçek sahneye çıkarak takımını 1-0 öne geçirdi.

Karşılaşmanın 90+2. dakikasında konuk ekipte Lubomir Satka sahneye çıkarak skoru eşitledi ve takımına 1 puan kazandırdı.

Bu sonuçla birlikte Gaziantep 28 puanla 17. sırada yer alırken, Samsunspor ise 30 puanla 11. sırada yer aldı.

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