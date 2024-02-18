Samsunspor uzatmalarda beraberliği kurtardı

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Gaziantep FK sahasında Samsunspor'u konuk etti.
İlk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlanan mücadelede 83. dakikada ev sahibi ekipte Ogün Özçiçek sahneye çıkarak takımını 1-0 öne geçirdi.
Karşılaşmanın 90+2. dakikasında konuk ekipte Lubomir Satka sahneye çıkarak skoru eşitledi ve takımına 1 puan kazandırdı.
Bu sonuçla birlikte Gaziantep 28 puanla 17. sırada yer alırken, Samsunspor ise 30 puanla 11. sırada yer aldı.
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