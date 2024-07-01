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Samsunspor, Zeki Yavru'nun sözleşmesini 1 yıllığına uzattı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, defans oyuncusu Zeki Yavru'nun sözleşmesini 1 yıl uzattı.

Samsunspor, Zeki Yavru'nun sözleşmesini 1 yıllığına uzattı

, Zeki Yavru'nun sözleşmesini 1 yıllığına uzattı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, 32 yaşındaki Zeki Yavru'nun sözleşmesinin 1 yıl daha uzatıldığı duyuruldu.

Zeki Yavru'nun sahada gösterdiği özveri ve performansıyla herkesin sevgisini kazandığı aktarılan açıklamada, defans oyuncusunun Samsunspor forması giymeye devam edeceği kaydedildi.

Tecrübeli oyuncu, 2023-2024 sezonunda 28 lig maçında forma giyerken, 4 asist yapıp 1 gol atma başarası gösterdi.

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