Samsunspor'a 2 dönem transfer yasağı

Süper Lig'in yeni ekibi Samsunpor, Temmuz ayında FIFA tarafından iletilen transfer yasağı cezasına itiraz ederek Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) başvuruda bulunmuştu.

Kırmızı-beyazlıların davalı olduğu eski futbolcusu Arvudas Novikovas'ın mahkeme süresince Samsunspor'un yanında yer aldığı ve açıklamalarını desteklediği belirtilirken, CAS'ın FIFA tarafından alınan transfer yasağı kararını onadığı belirtildi.

Samsunspor'dan yapılan açıklamanın bir kısmında şu ifadeler yer aldı;

Tarafımıza iletilen CAS kararını bizlerden duymanızı istedik. Alınan karara göre, hiç beklenmedik şekilde FIFA'nın haksız olan kararı CAS tarafından onandı ve kulübümüz önümüzdeki "kış ve yaz" transfer dönemleri dahil olmak üzere iki dönem transfer yapamayacaktır."