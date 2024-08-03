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Samsunspor'da Emre Kılınç sakatlandı: Beşiktaş maçında yok

Samsunspor'da Emre Kılınç'ın antrenmanda yaşadığı çarpışma sonucunda alt çene kemiği kırıldı. Kılınç'ın Süper Lig'in ilk haftasında oynanacak Beşiktaş maçında sahada olmayacağı kaydedildi.

Samsunspor'da Emre Kılınç sakatlandı: Beşiktaş maçında yok

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yılport 'da 29 yaşındaki sol kanat oyuncusu Emre Kılınç'ın alt çene kemiğinin kırıldığı bildirildi.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Emre Kılınç'ın antrenmanda yaşadığı çarpışma sonrası alt çene kemiğinin (Mandibula) kırıldığı kaydedildi.

Tecrübeli oyuncunun, Medical Park Samsun Hastanesi’nde başarılı bir operasyon geçirdiği belirtildi.

BEŞİKTAŞ MAÇINDA YOK

Süper Lig'in ilk haftasında Beşiktaş ile karşılayacak Samsunspor'da Emre Kılınç'ın bu maçta forma giyemeyeceği öğrenildi.

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