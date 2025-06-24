Samsunspor'da görev dağılımı belli oldu

Divan Kurulu'ndan yetkiyi alan Samsunspor Yönetim Kurulu'nda üyelerin görev dağılımı belli oldu.

Veysel Bilen başkanlığında Nuri Asan Tesisleri'nde toplanan yönetim kurulu üyeleri, görev dağılımı ve 60. yıl kutlamaları kapsamında açıklama yaptı.

SAMSUNSPOR YÖNETİM KURULU GÖREV DAĞILIMI



Yeni yönetimin görev dağılımı ise şu şekilde:



Başkan: Yüksel Yıldırım

Başkanvekili: Veysel Bilen

Başkan yardımcıları: Fazlıhan Carus, Serkan Kaya, Zafer Erdoğan, Ali Asal

Genel sekreter: Aslı Moral Ergin

Mali işler sorumlusu: Murat Alanyurt

İstanbul temsilcisi: Kaya Aşçı

Yurtdışı temsilcilikler ve ilişkiler sorumlusu: Nuray Çelik

İş dünyası, STK sorumlusu: Onur Öztekin

İstanbul iş dünyası ve finansal destek sorumlusu: Fatih Hasbal

Sosyal projeler sorumlusu: Arzu Soğancı

Halkla ilişkiler ve üye ilişkileri sorumlusu: Tuncay Bulut

Eğitim kurumları sorumlusu: Sedat Uygun

Reklam ve pazarlama sorumlusu: Volkan Erdil

Yapı işleri ve genel projeler sorumlusu: Hakan Murat Erkan

Yönetim kurulu üyeleri: Nuri Demirarslan, Oktay Dursun