Samsunspor'da görev dağılımı belli oldu
Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'da 3 yıl boyunca görev yapacak yönetim kurulu üyelerinin görev dağılımı belli oldu.
Divan Kurulu'ndan yetkiyi alan Samsunspor Yönetim Kurulu'nda üyelerin görev dağılımı belli oldu.
Veysel Bilen başkanlığında Nuri Asan Tesisleri'nde toplanan yönetim kurulu üyeleri, görev dağılımı ve 60. yıl kutlamaları kapsamında açıklama yaptı.
SAMSUNSPOR YÖNETİM KURULU GÖREV DAĞILIMI
Yeni yönetimin görev dağılımı ise şu şekilde:
Başkan: Yüksel Yıldırım
Başkanvekili: Veysel Bilen
Başkan yardımcıları: Fazlıhan Carus, Serkan Kaya, Zafer Erdoğan, Ali Asal
Genel sekreter: Aslı Moral Ergin
Mali işler sorumlusu: Murat Alanyurt
İstanbul temsilcisi: Kaya Aşçı
Yurtdışı temsilcilikler ve ilişkiler sorumlusu: Nuray Çelik
İş dünyası, STK sorumlusu: Onur Öztekin
İstanbul iş dünyası ve finansal destek sorumlusu: Fatih Hasbal
Sosyal projeler sorumlusu: Arzu Soğancı
Halkla ilişkiler ve üye ilişkileri sorumlusu: Tuncay Bulut
Eğitim kurumları sorumlusu: Sedat Uygun
Reklam ve pazarlama sorumlusu: Volkan Erdil
Yapı işleri ve genel projeler sorumlusu: Hakan Murat Erkan
Yönetim kurulu üyeleri: Nuri Demirarslan, Oktay Dursun
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