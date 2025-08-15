NTV.COM.TR

Samsunspor'da hedef 2'de 2:  Kocaelispor'a karşı tek eksik

Samsunspor, Süper Lig'in 2. haftasında Kocaelispor'u da yenerek 2'de 2 yapmak istiyor.

, Trendyol 'in 2. haftasında 16 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda Kocaelispor ile karşı karşıya gelecek.

Kocaeli Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Zorbay Küçük yönetecek.

Sezona sahasında Gençlerbirliği'ni 2-1 yenerek başlayan Samsun ekibi, Kocaelispor maçından da galibiyetle ayrılmak istiyor.

Karadeniz ekibinde Anthony Musaba sakatlığı nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek.

