Samsunspor'da hedef 2'de 2: Kocaelispor'a karşı tek eksik
Samsunspor, Süper Lig'in 2. haftasında Kocaelispor'u da yenerek 2'de 2 yapmak istiyor.
Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında 16 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda Kocaelispor ile karşı karşıya gelecek.
Kocaeli Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Zorbay Küçük yönetecek.
Sezona sahasında Gençlerbirliği'ni 2-1 yenerek başlayan Samsun ekibi, Kocaelispor maçından da galibiyetle ayrılmak istiyor.
Karadeniz ekibinde Anthony Musaba sakatlığı nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek.
- Etiketler :
- Haberler -
- Süper Lig
- Kocaelispor
- Samsunspor