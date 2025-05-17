Samsunspor'da hedef üçüncülük

"HEDEFİMİZ LİGİ ÜÇÜNCÜ SIRADA BİTİRMEK"



Ligi üçüncü sırada bitirmenin Avrupa kupalarında kesin yer almanın tek yolu olduğunun altını çizen Thomas Reis, "Kazanırsak hedefimize bir adım daha yaklaşmış olacağız. Herhangi bir rehavete kesinlikle kapılacaklarını ya da konsantrasyon anlamında bir eksiklik yaşayacaklarını düşünmüyorum. Türkiye'de, Samsun'da sonuçta birçok insan böyle de düşünüyor olabilir. Ancak sonuçta eleme turları diye bir şey var. Eğer biz üçüncü sırada bitirecek olursak, sadece bir maç oynayacağız anlamına geliyor. O maçı kaybetseniz bile direkt olarak Konferans Ligi gruplarına kalıyorsunuz. Bu sebepten dolayı da mümkünse hedefimiz kesinlikle ligi üçüncü sırada bitirmek." dedi.