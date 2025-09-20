Samsunspor'da Karagümrük'e karşı üç kritik eksik

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 21 Eylül Pazar günü Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.



Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Çağdaş Altay yönetecek.



Teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki Karadeniz ekibi, oynadığı 5 maçta 2'şer galibiyet ve beraberlik ile 1 mağlubiyet sonucunda 8 puan topladı.



Ligde çıktığı 5 mücadelede 1 galibiyet, 4 mağlubiyet yaşayan Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ün ise 3 puanı bulunuyor.



Samsunspor'da sakatlıkları bulunan Emre Kılınç, Soner Aydoğdu ve Afonso Sousa, Fatih Karagümrük karşısında görev yapamayacak.