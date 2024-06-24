Samsunspor’da kombineler satışa çıkıyor

Samsunspor’un, Süper Lig 2024-2025 sezonu öncelikli kombine satışları, yarın saat 11.00 ile 1 Temmuz Pazartesi saat 23.59 tarihleri arasında yapılacak.

Kulüp, kombine satışları ile ilgili yayımladığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:



“2023-2024 sezonunda kombine sahibi olan taraftarlar, öncelikli satış fiyatlarından indirimli olarak kendi koltuklarını satın alabileceklerdir. Öncelikli satış ile kombine satın alan taraftarlarımız, 2-3 ve 4 Temmuz tarihlerinde Samsun Cumhuriyet Meydanı yanındaki AVM Passolig gişesinden yer değişikliği yapabileceklerdir. 2-3 ve 4 Temmuz tarihlerinde kombine satışı yapılmayacaktır. Kombineler, 5 Temmuz 2024 saat 11:00’de genel satışa çıkacaktır. Genel satış fiyatından satışlar devam edecektir. Kadın, öğrenci ve engelli taraftarlarımıza, tüm tribünlerde öncelikli ve genel satışta yüzde 20 indirim uygulanacaktır. (Bu indirim sadece Bulvar AVM Passolig gişesinde geçerlidir.) Kadın, öğrenci ve engelli statüsünden indirimli alınan kombineler, sezon boyunca transfere kapalı olacaktır. Kombine satışları sadece Yılport Samsunspor logolu Passolig Kart sahiplerine yapılacaktır. Kombine satışı için taraftarların, Samsunspor logolu Passolig kartlarının E-Bilet kullanım süresini 31 Mayıs 2025’e kadar uzatmaları gerekmektedir. Satın alınan kombineler, sezon içerisinde en fazla 6 defa başka bir kişiye maçlık olarak transfer edilebilecektir. Kombine sahibi olan kişilerin 7-13 yaşındaki çocukları, ilk defa kombine alırlar ise yüzde 25 indirim ile genel satıştan yararlanabileceklerdir. (Bu satış sadece Bulvar AVM Passolig gişesinden gerçekleştirilebilecektir.) Kombine alan taraftarımıza, koltuklarına isim yazılma hakkı verilecektir. VIP 213/214/217/218 numaralı bloklardan kombine alan taraftarlarımızdan ilk 50 kişiye ve Batı Alt 112/113/114 numaralı bloklardan ilk 50 kişiye otopark kartı verilecektir. Kombine satışı sürecinde, web sitesi, Mobil ve AVM gişesinden kombine satın alımı gerçekleştirilebilecektir.”

