Samsunspor'da Markus Gisdol etkisi

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında konuk ettiği Bitexen Antalyaspor'u 2-0 yenen Yılport Samsunspor, teknik direktör Markus Gisdol yönetiminde iç sahada çıktığı 11. maçta 7. galibiyetine ulaştı.

Ligin 8. haftası sonunda 1 puanı bulunan Yılport Samsunspor'un başına getirilen Markus Gisdol yönetiminde Karadeniz ekibi, özellikle iç sahada aldığı galibiyetlerle yükselişe geçti.



Sahasında Atakaş Hatayspor ve İstanbulspor'u 2-1, Kasımpaşa'yı 4-2, VavaCars Fatih Karagümrük'ü 1-0, EMS Yapı Sivasspor ve Mondihome Kayserispor'u 2-0 mağlup eden Yılport Samsunspor, son olarak Bitexen Antalyaspor'u 2-0 yenerek Alman teknik direktör yönetiminde evinde 7. galibiyetini elde etti.



Kırmızı-beyazlı takım, Gisdol yönetiminde iç sahada RAMS Başakşehir ile 0-0, TÜMOSAN Konyaspor ile 1-1 berabere kalırken, Beşiktaş'a 2-1, Galatasaray'a ise 2-0 yenildi.



Alman teknik direktör yönetiminde iç sahada yaptığı maçlarda Karadeniz ekibi, 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda 23 puan topladı.



Gisdol idaresinde sahasındaki mücadelelerde 17 gol atan Samsun ekibi, kalesinde ise 9 gol gördü.

