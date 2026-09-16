Samsunspor'da Mouandilmadji de gitti. Dört oyuncu tam 28,7 milyon euro kazandırdı

Samsunspor , Çadlı forvet oyuncusu Marius Mouandilmadji ile yollarını ayırdı.

2023-2024 sezonunda Samsunspor kadrosuna katılan Mouandilmadji, kırmızı-beyazlı formayla toplam 119 resmi karşılaşmada görev aldı, bu maçlarda 44 gol atıp 13 asist yaptı.

Çadlı santrfor, Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden Olympiakos 'a transfer oldu.

PERFORMANSI İÇİN TEŞEKKÜR EDİLDİ

Kırmızı-beyazlı kulübün sanal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Teşekkürler Marius Mouandilmadji. Atatürklü Arma altında sergilediğin mücadele, fiziksel üstünlük ve bitmeyen gol hırsınla taraftarlarımızın sevgilisi oldun. Süper Lig'e yükseldiğimiz 2023-24 sezonunda kulübümüze katıldın, ikinci sezonunda Avrupa'nın kapılarını aralayan kadromuzun başrol oyuncuları arasında yer aldın. UEFA Konferans Ligi'nde kaydettiğin 8 gol ve 3 asistle turnuvanın en çok skor katkısı sağlayan ismi olmakla kalmadın, Avrupa kulvarında tarih yazmamıza da öncülük ettin. Hücumdaki caydırıcı gücün, kritik anlarda sahneye çıkışın ve azminle taraftarımızın hafızasında silinmez bir iz bıraktın. Saha içindeki hırsın, örnek takımdaşlığın ve verdiğin tüm emekler için teşekkürler Marius. Yolun açık olsun."

KASAYA 28.7 MİLYON EURO GİRDİ

Mouandilmadji'nin satışıyla kırmızı beyazlı kulüp önemli bir transfer başarısına da imza attı.

Bonsevis ödenmeden alınan golcü futbolcu için Olympikaos, Samsunspor'a tam 9 milyon euro ödeyecek.

Ayrıca daha önce 200 bin euro'ya alınan Van Drongelen 6.5 milyon euro'ya, 2.5 milyon euro'ya transfer edilen Holse 5.2 milyon euro'ya gönderilmişti.

Sadece 100 bin Euro'ya gelen Diabate de 8 milyon euro'ya satılmıştı.