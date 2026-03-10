Samsunspor'dan Fenerbahçe'ye dava

Samsunspor Basın Sözcüsü Suat Çakır, UEFA Konferans Ligi son 16 turunda 12 Mart Perşembe günü Rayo Vallecano oynayacakları maçta rakiplerini yenerek tur için avantaj elde etmek istediklerini söyledi.



Çakır, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, ligde son olarak karşılaştıkları Fenerbahçe maçında hakem faciası yaşadıklarını iddia etti.



DAVA AÇACAKLAR



Sosyal medya üzerinden Fenerbahçe karşılaşması sonrasında kulüp başkanı Yüksel Yıldırım'a yönelik hakaretler yapıldığını anlatan Çakır, hareket edenlerin tespit edilerek haklarında dava açacaklarını belirtti.



Çakır, UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk müsabakasında Rayo Vallecano ile 12 Mart Perşembe günü sahalarında karşılaşacaklarını hatıtlatarak, "Samsunspor tarihinin en önemli iki maçı. Çeyrek finale kalmak için Rayo Vallecano takımını geçmemiz gerekiyor. Bunun için de ciddi şekilde çalışmalara devam ediyoruz. Bu karşılaşmada taraftarlarımıza büyük iş düşüyor. Taraftar çok büyük itici güç. Bunu geçen sene gördük. Geçen yıl kısıtlı kadroyla eğer bu takım ligde üçüncü olduysa taraftarın çok büyük desteğiyle oldu. Kimsenin kızmaya, küsmeye hakkı olmadığını düşünüyorum. Herkes gelip takımını desteklesin." diye konuştu.