Samsunspor'dan Galatasaray maçı sonrası isyan! "VAR hakemleri yemek mi yiyordu?"

"VAR HAKEMLERİ YEMEK Mİ YİYORDU?"

"Bu bize karşı verilen ilk defa karar değil. Fenerbahçe maçında da haksız bir şekilde aleyhimize bir karar verildi. İlk yarıdaki performansa devam etseydik konuşmazdım ama VAR'daki hakemlere sormak istiyorum; o an bir şey mi yiyordunuz, molada mıydınız! Bu skandal. En azından 1 puanı hak ettik. Takımımla gurur duyuyorum."

ZEKİ YAVRU'DAN İSYAN: "GALATASARAYLILAR BİLE GÖRMÜŞTÜR"

Samsunspor'un kaptanı Zeki Yavru ise şöyle konuştu:

“Son dakikadaki pozisyon bu gece sabaha kadar konuşulur. Hakem gördü gibi tereddüt etti. Doğal konumda dedi ama izledik, alakası yok. Lütfen! Genç hakem ama son dakika, alın terimize yazık. Son dakika penaltıyı verse puan alıp döneceğiz. Çok üzücü. Türk futbol kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Galatasaraylılar bile görmüştür penaltı olduğunu ama VAR'daki hakem göremedi. Canları sağ olsun diyelim ne diyelim.”