Samsunspor'dan Galatasaray maçı sonrası isyan! "VAR hakemleri yemek mi yiyordu?"
05.12.2025 22:45
Son Güncelleme: 05.12.2025 22:51
NTV - Haber Merkezi
Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis ve takım kaptanı Zeki Yavru, Galatasaray maçı sonrası büyük tepki gösterdi.
Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray'a konuk oldu.
RAMS Park'ta oynanan müsabakada kazanan taraf, 3-2'lik skorla sarı-kırmızılılar olurken konuk ekip Samsunspor maç sonunda büyük tepki gösterdi.
Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis ve takım kaptanı Zeki Yavru, 90+7'de yaşanan pozisyonla ilgili sert açıklamalarda bulundu.
Thomas Reis'ın sözleri şu şekilde:
"SKANDAL BİR KARAR"
"İlk yarıda ve ikinci yarıdaki performansları konuşmayacağım. TV'de beIN Sports'u uzunca bir süre izledim. Penaltı pozisyonu konuşulmadı. Net penaltıydı! Skandal bir karardı. Stüdyoda neden konuşulmadı, anlamadım. İlk yarıda kötüydük ama ikinci yarıda biz daha iyiydik. Maçın son dakikalarındaki golle yenildik. Çok skandal bir karar verildi. Stüdyoda bu konuşulmuyor. Hakemin performansından hiç memnun değilim. Skandal bir karar verildi."
Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Galatasaray maçında oyuncularına sık sık kenardan uyarılarda bulundu.
"VAR HAKEMLERİ YEMEK Mİ YİYORDU?"
"Bu bize karşı verilen ilk defa karar değil. Fenerbahçe maçında da haksız bir şekilde aleyhimize bir karar verildi. İlk yarıdaki performansa devam etseydik konuşmazdım ama VAR'daki hakemlere sormak istiyorum; o an bir şey mi yiyordunuz, molada mıydınız! Bu skandal. En azından 1 puanı hak ettik. Takımımla gurur duyuyorum."
ZEKİ YAVRU'DAN İSYAN: "GALATASARAYLILAR BİLE GÖRMÜŞTÜR"
Samsunspor'un kaptanı Zeki Yavru ise şöyle konuştu:
“Son dakikadaki pozisyon bu gece sabaha kadar konuşulur. Hakem gördü gibi tereddüt etti. Doğal konumda dedi ama izledik, alakası yok. Lütfen! Genç hakem ama son dakika, alın terimize yazık. Son dakika penaltıyı verse puan alıp döneceğiz. Çok üzücü. Türk futbol kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Galatasaraylılar bile görmüştür penaltı olduğunu ama VAR'daki hakem göremedi. Canları sağ olsun diyelim ne diyelim.”
Samsunsporlu futbolcular, ilk golün ardından böyle sevinç yaşamıştı.