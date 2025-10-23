Samsunspor'dan Konferans Ligi'nde görkemli galibiyet: Dinamo Kiev'i farklı geçti!

UEFA Konferans Ligi lig etabı 2. hafta maçında Samsunspor ile Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev karşı karşıya geldi. Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan müsabaka, kırmızı-beyazlıların 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Samsunspor 'a galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Musaba, 34. dakikada Marius Mouandilmadji ve 62. dakikada Carlo Holse kaydetti. Bu skorun ardından Konferans Ligi'nde 2'de 2 yapan Samsunspor, puanını 6'ya yükseltti ve 5. sırada yer aldı. Üst üste 2. kez yenilen Dinamo Kiev ise puansız olarak 34. basamakta yer buldu. Samsunspor, Konferans Ligi lig etabının 3. haftasında 6 Kasım Perşembe günü Hamrun'u konuk edecek. Dinamo Kiev ise aynı tarihte Zrinjski'yi ağırlayacak.

REIS'TAN 1 DEĞİŞİKLİK



Samsunspor'da teknik direktör Thomas Reis, son oynadıkları maça göre kadroda bir değişiklik yaptı.



Alman teknik adam, Süper Lig'de başlangıç kadrosunda yer aldığı Zecorner Kayserispor maçında sakatlanan Olivier Ntcham'ın yerine Celil Yüksel'e, Dinamo Kiev karşısında ilk 11'de şans verdi.



Samsunspor, Dinamo Kiev maçına Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Coulibaly, Holse, Celil Yüksel, Musaba ve Mouandilmadji ile başladı.



Kırmızı-beyazlı takımın yedek kulübesinde ise Posiadala, Efe Berat Törüz, Mendes, Soner Aydoğdu, Emre Kılınç, Polat Yaldır, Borevkovic, Soner Gönül, Yunus Emre Çift ve Sousa görev bekledi.



SAMSUNSPOR'DA 3 EKSİK



Samsunspor'da sakatlıkları bulunan Ntcham, Ebrima Ceesay ve Bedirhan Çetin, Dinamo Kiev karşısında forma giyemedi.



UEFA'ya bildirilen listede isimleri yer almayan Cherif Ndiaye ve Eyüp Aydın da kadroda bulunmadı.

TARAFTARDAN YOĞUN İLGİ



Samsunsporlu taraftarlar, Dinamo Kiev ile oynadığı müsabakada takımlarını yalnız bırakmadı.



Kırmızı-beyazlı taraftarlar, maçın yapıldığı Yeni 19 Mayıs Stadı'nı büyük oranda doldurarak takımlarına destek verdi.



Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da maçı statta takip etti.



Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'in futbolcuları, seremoniye Ukrayna bayraklarıyla çıktı.