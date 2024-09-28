Samsunspor'dan muhteşem geri dönüş: 7 gollü düelloyu kazandı
Samsunspor, 3-1 geriye düştüğü Göztepe maçından 90+1. dakikada bulduğu golle 4-3 galip ayrıldı.
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Samsunspor ile Göztepe arasında 7 gollü düello yaşandı.
Karadeniz ekibi, 3-1 geriye düştüğü maçı 4-3'e çevirerek sahadan galip ayrılırken, bu sonuçla birlikte puanını 15'e çıkartarak maç fazlasıyla 2. sıraya yükseldi.
Göztepe ise 9 puanla 6. sırada yer aldı.
SÜPER LİG'DE 3 NAMAĞLUP TAKIM KALDI
Bu sonuçla birlikte yenilmezlik serisi sona eren Göztepe'nin ardından Süper Lig'de namağlup Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor kaldı.
AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI
Mücadelenin 1. dakikasında Zeki Yavru ile çarpışan Isaac Solet, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Göztepe, oyuncunun bilincinin açık ve sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.
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