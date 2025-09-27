Samsunspor'dan olay açıklama: "Fenerbahçe'ye yenilelim diye ayarladılar!"
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Gaziantep FK maçı sonrasında konuştu.
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Samsunspor, Gaziantep FK ile 2-2 berabere kaldı.
Kırmızı-beyazlı ekipte Cherif Ndiaye, 45+5. dakikada kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, karşılaşmanın ardından HT Spor'a yaptığı açıklamayla dikkat çekti.
İşte Yıldırım'ın sözleri:
"FAULÜ ES GEÇTİ, GOLÜ YEDİK"
"Maçı cep telefonumdan izledim. Çok iyi başladık, 2-0 da öne geçtik ama daha sonra herkesin gördüğü gibi hakemin oyuna müdahaleleri vardı. Verdiği kararların neredeyse hepsi aleyhimizeydi. Yediğimiz golden önce faul vardı. Maalesef faulü es geçti. Peşinden golü yedik."
"CEP TELEFONUMDAN GÖRDÜM"
"Cep telefonumdan bile görüyorum. Orada ilk rakip oyuncu vuruyor. İkisi de kendini yere salıyor. Gaziantepli oyuncunun yaptığı resmen bir oyundu ve hakem ikinci sarıdan bize kırmızıyı gösterince maçın şekli tamamen değişti."
"FENERBAHÇE'YE KAYBEDELİM DİYE YAPTILAR"
"Yeter artık! Resmen Fenerbahçe maçını kaybedelim diye yapıyorlar. Bugünkü kırmızı kart sonrası şimdi benim Fenerbahçe maçında forvetim yok. MHK Başkanına söylüyorum. Yeter artık! Hakemlerin elinde rezil oluyoruz. Ayıp ya! Rezalet!"
- Etiketler :
- Samsunspor
- Yüksel Yıldırım
- Fenerbahçe