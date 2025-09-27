Samsunspor'dan olay açıklama: "Fenerbahçe'ye yenilelim diye ayarladılar!"

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Samsunspor, Gaziantep FK ile 2-2 berabere kaldı.



Kırmızı-beyazlı ekipte Cherif Ndiaye, 45+5. dakikada kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.



Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, karşılaşmanın ardından HT Spor'a yaptığı açıklamayla dikkat çekti.



İşte Yıldırım'ın sözleri:



"FAULÜ ES GEÇTİ, GOLÜ YEDİK"



"Maçı cep telefonumdan izledim. Çok iyi başladık, 2-0 da öne geçtik ama daha sonra herkesin gördüğü gibi hakemin oyuna müdahaleleri vardı. Verdiği kararların neredeyse hepsi aleyhimizeydi. Yediğimiz golden önce faul vardı. Maalesef faulü es geçti. Peşinden golü yedik."

