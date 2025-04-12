Samsunspor'dan Drongelen’in son durumu hakkında açıklama
Samsunspor'dan Galatasaray maçında sakatlanan Drongelen’in son sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Açıklamada, "Parçalanan dudak dokusu plastik cerrahi tarafından suture edilmiştir." denildi.
Samsunspor'dan Galatasaray maçında sakatlanan Rick van Drongelen’in son sağlık durumu hakkında açıklama yayınladı.
Kırmızı beyazlılardan yapılan açıklama şöyle:
"Oyuncumuz Rick van Drongelen’in, sarı kart gördüğü pozisyonda ağzına almış olduğu darbe sonucu dudağı yarılmış ve sahada yapılan müdahalenin ardından maça devam edebilmiştir.
Müsabaka sonrasında, sağlık sponsorumuz yapılan kontrollerde, parçalanan dudak dokusu plastik cerrahi tarafından suture edilmiştir.
Çalışmalarına devam edecek olan oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz."
Oyuncumuz Rick van Drongelen’in, sarı kart gördüğü pozisyonda ağzına almış olduğu darbe sonucu dudağı yarılmış ve sahada yapılan müdahalenin ardından maça devam edebilmiştir.— Reeder Samsunspor 🇹🇷 (@Samsunspor) April 12, 2025
Müsabaka sonrasında, sağlık sponsorumuz VM Medicalpark Samsun Hastanesi’nde yapılan kontrollerde,… pic.twitter.com/HUPyx02O7t
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