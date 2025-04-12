Samsunspor'dan Drongelen’in son durumu hakkında açıklama

Kırmızı beyazlılardan yapılan açıklama şöyle:



"Oyuncumuz Rick van Drongelen’in, sarı kart gördüğü pozisyonda ağzına almış olduğu darbe sonucu dudağı yarılmış ve sahada yapılan müdahalenin ardından maça devam edebilmiştir.



Müsabaka sonrasında, sağlık sponsorumuz yapılan kontrollerde, parçalanan dudak dokusu plastik cerrahi tarafından suture edilmiştir.



Çalışmalarına devam edecek olan oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz."

