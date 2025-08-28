NTV.COM.TR

Samsunspor Konferans Ligi'nde

Samsunspor, rövanş maçında Panathinaikos'u ağırladı. 0-0 biten maç sonrası Karadeniz ekibi Avrupa Ligi'ne katılamadı, yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek.

27 yıl sonra Avrupa sahnesine dönen , adını Avrupa Ligi'ne yazdırmak için sahaya çıktı.

Kırmızı beyazlılar, play off turu ilk maçında 2-1 kaybettiği Panathinaikos'u ağırladı.

Samsunspor, sahasında Panathinaikos ile 0-0 berabere kaldı.

Müsabakada Bosna Hersek Federasyonu’ndan Irfan Peljto düdük çaldı.

KONFERANS LİGİ'NDE DEVAM EDECEK

Bu sonuçla UEFA Avrupa Ligi'nden elenen kırmızı-beyazlılar, yoluna UEFA Konferans Ligi'nde lig aşamasından devam edecek.

MAÇTAN NOTLAR

Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs

Hakemler: Irfan Peljto, Senad Ibrisimbegovic, Davor Beljo (Bosna Hersek)

: Okan Kocuk, Zeki Yavru (Dk. 78 Mendes), Satka, Van Drongelen, Tomasson, Celil Yüksel (Dk. 60 Holse), Makoumbou (Dk. 85 Soner Aydoğdu), Ntcham, Emre Kılınç (Dk. 60 Dimata), Musaba, Mouandilmadji (Dk. 78 Polat Yaldır)

Panathinaikos: Dragowski, Kotsiras, Palmer-Brown, Touba, Kiriakopoulos, Bakasetas (Dk. 71 Siopis), Chirivella, Cerin, Tete (Dk. 90 Jeremejeff), Duricic (Dk. 63 Pellistri), loannidis (Dk. 71 Swiderski)

Sarı kartlar: Dk. 90+5 Tomasson, Dk. 90+6 Van Drongelen (Samsunspor), Dk. 28 Cerin, Dk. 82 Touba, Dk.90+4 Jeremejeff (Panathinaikos)

İLK 11'LER

: Okan, Zeki Yavru, Satka, van Drongelen, Tomasson, Celil, Makoumbou, Ntcham, Musaba, Emre, Mouandilmadji.

Panathinaikos: Dragowski, Kotsiras, Palmer-Brown, Touba, Kiriakopoulos, Chirivella, Cerin, Bakasetas, Tete, Duricic, Ioannidis.

