Samsunsporlu Holse zehirlendi

Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'da forma giyen Carlo Holse gıda zehirlenmesi yaşadı.

Kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Carlo Holse, geçirdiği gıda zehirlenmesi nedeniyle bu akşam USL Dunkerque ile oynanan Amissos Derby dostluk maçı kadrosunda yer almamıştır" ifadeleri yer aldı.

Holse’nin kısa sürede sahalara geri dönmesi bekleniyor.