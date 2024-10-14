Samsunsporlu taraftarlardan Fenerbahçe maçına yoğun ilgi

Bilet almak için saatler öncesinden gişede sıraya girdiğini ifade eden Samsunspor taraftarı Tarık Özdemir, “5 yıl sonra ilk defa memleketime geldim. Özlem ve hasret var. Biletimi alıp statta olmak istiyorum. Allah'ın izniyle de başarılı bir sonuç alarak galibiyet sevinci yaşamak istiyoruz. Biletler 11.00'de satışa sunuluyor, ben 08.30'da sıraya geldim. 2,5 saat erken geldim. 5 yıllık hasreti gidermek istiyorum. Maç da 1-0 olsun bizim olsun. Kazanalım, bize yeter” dedi.

"YAĞMURA RAĞMEN SIRADA BEKLİYORUZ”



Bilet almak için girdikleri sırada, gişelerin açılmasına saatler olmasına rağmen yağmurda bekleyeceklerini belirten Eren Zeren, “Samsunspor'un aşkı, sıradan da belli oluyor. Yağmura rağmen sırada bekliyoruz. Ben sabah 09.00'da geldim. İnşallah maçı kazanırız. Haftanın en zor maçı Samsunspor-Fenerbahçe maçı. Daha gişelerin açılmasına 1,5 saat var ama bekleyeceğiz. Bu sevda başka bir şey, anlatılmaz” diye konuştu.

Bilet almadan sıradan ayrılmayacaklarını dile getiren Erdem–Salih Demirci, “Biz Almanya'dan memleketimiz Samsun'a geldik. İnşallah Samsunspor'umuz kazanacak. Fenerbahçe maçında galibiyetten başka bir şey beklemiyoruz. Erkenden sıraya geldik. Bilet alana kadar ne kadar sürerse sürsün burada bekleyeceğiz. Ligi ilk 5 içerisinde bitirirsek bizim için güzel bir sezon olur. Çocukluğumuzdan beri Samsunspor'a sevgi besliyoruz. Yurt dışına çıkana kadar deplasman maçlarını bile kaçırmazdık. Samsunspor sevgisi bizim için tarif edilemez. Şu an yağmur yapması da bizi etkilemez. Biz ne yağmur, karlar gördük. Maçı kazanacağımızı düşünüyoruz” şeklinde konuştular.



"YAĞMUR YAĞSA DA BİLET ALANA KADAR BEKLEYECEĞİM”



Hava şartları kötüleşse de bilet almadan sıradan çıkmayacağını vurgulayan Hüseyin Emir Çetinkaya, “Samsunspor'u desteklemek için buradayız. Ligde de harika ilerliyoruz. Umarım güzel bir maç olur. İnşallah kazanırız. Bilet almak için erkenden geldik. Umarım bilet alabiliriz. Yağmur yağsa da bilet alana kadar bekleyeceğim” ifadelerini kullandı.



“YÜZDE 20 İNDİRİMDEN YARARLANMAK İÇİN ERKENDEN GELDİK”



Samsunspor için sırada beklediklerini söyleyen Osman Küçükşahin, “Yarım saattir bekliyorum. Bilet alana kadar da beklemeye devam edeceğiz. Samsunspor'a güveniyoruz. Fenerbahçe'yi yeneceğiz. Samsunspor 2-0 kazanır diye düşünüyorum. Sezonu da ilk 3 sırada bitiririz diye düşünüyorum ama hedefimiz şampiyonluk” derken, Nurullah Alkış ise, “Yüzde 20 indirimden yararlanmak için erkenden geldik. Takımımız çok iyi gidiyor. İnşallah Fenerbahçe'yi de yeneriz. İnşallah Fenerbahçe'yi 4'leyeceğiz. Yenilsek de önemli değil. Sonuna kadar Samsunspor” dedi.



SAMSUNSPOR-FENERBAHÇE MAÇI BİLET FİYATLARI



Maçın biletleri, Meydan AVM Passolig gişesinden yapılan alımlarda kadın, öğrenci ve engelli taraftarlara tüm tribünlerde geçerli yüzde 20 indirimli satılıyor. Biletler öncelikle Samsunspor logolu Passolig kart sahiplerine satışa açılacak olup, maça 24 saat kala diğer logolu kart sahipleri bilet satın alabilecek. Maçın bilet fiyatları ise şu şekilde:

VIP 3 bin TL, A Batı Alt 3 bin TL, Batı Alt-Üst 1 2 bin TL, Batı Alt-Üst 2 bin 250, Doğu Alt-Üst bin TL, kale arkaları 400 TL, Fenerbahçe Tribünü 520 TL.