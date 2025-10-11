NTV.COM.TR

Samsunsporlu Yağmur dünya 3.'sü oldu

Samsunspor'un bocce sporcusu Yağmur Tosun, İspanya’da düzenlenen Bocce Petank Dünya Kupası’nda büyük kadınlar kategorisinde dünya 3.’sü oldu.

Bocce ve Milli Takım Sporcusu Yağmur Tosun (15), İspanya’da düzenlenen Bocce Petank ’nda büyük kadınlar kategorisinde dünya 3.'lüğü derecesi elde etti.

Samsunspor, Yağmur Tosun’u ve antrenörü Gökhan Bozdemir’i başarılarından dolayı tebrik etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Sporcumuz Yağmur Tosun ve antrenörü Gökhan Bozdemir’i bu gurur verici başarılarından dolayı yürekten tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

