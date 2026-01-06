Samsunspor'u eleyen Fenerbahçe, Galatasaray'ın rakibi oldu
06.01.2026 10:55
Son Güncelleme: 06.01.2026 22:25
NTV - Haber Merkezi
Fenerbahçe ile Samsunspor, Süper Kupa'da final bileti için karşı karşıya geldi. Rakibini 2-0'la geçen sarı lacivertliler, Galatasaray'ın rakibi oldu.
Fenerbahçe ile Samsunspor Süper Kupa yarı finalinde karşılaştı.
Yeni Adana Stadı'nda oynanan Fenerbahçe - Samsunspor yarı finalini Ali Şansalan yönetti. Mücadele 2-0 Fenerbahçe üstünlüğüyle sonuçlanırken Fenerbahçe'nin Samsunspor'dan transferi Musaba ilk kez sarı lacivertli formayla çıktığı maçta iki asist yaptı.
Samsunspor maçı 10 kişi tamamlarken sarı lacivertlilerin golleri Kerem Aktürkoğlu ve Duran'dan geldi.
Fenerbahçe, 10 Ocak cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak final için biletini aldı ve Galatasaray'ın rakibi oldu.
Musaba, Fenerbahçe formasıyla
MAÇTAN ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR
1' Maç başladı
4' Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle Fenerbahçe 1-0 öne geçti. Anthony Musaba ilk resmi maçında asist yaptı.
33' Samsunspor'da Borevkovic sarı kart gördü
35' Duran'ın şutu direkten döndü
40' Fenerbahçe'de Duran'dan sonra Asensio'nun şutu da direkten döndü
45+1 İlk yarı 1-0 sona erdi
İKİNCİ DEVRE
61' Fenerbahçe'de Bartuğ yerini Yiğit Efe'ye bıraktı
67' Fenerbahçe Duran'ın golüyle farkı 2'ye çıkardı
77' Samsunspor'da Antoine Makoumbou kırmızı kart gördü
81' Yiğit Efe Demir'in golüyle 3-0 öne geçti ancak gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi
87' Fenerbahçe'de Kerem ve Oosterwolde'nin yerine Szymanski ve Çağlar oyunda
90' Maç sona erdi
Fenerbahçe'nin gol sevinci
EKSİKLER
Sarı lacivertlilerde 7 eksik var.
Tedavileri süren Talisca, Brown, Semedo ve Alvarez'in yanı sıra, kart cezalısı Fred kadroda yok. En Nesyri ile Dorgeles Nene de Afrika Kupası için milli takımlarında.
Samsunspor'da tedavileri süren Emre Kılınç, Celil Yüksel, Ntcham, Afonso Sousa, Coulibaly ile milli takımına giden Cherif Ndiaye bu maçta yok.
Ayrıca Samsunspor, sol kasık kas grubunda zorlanma ve ödem tespit edilen Rick van Drongelen'in kamp kadrosuna dahil edilmediğini duyurdu.
Kerem Aktürkoğlu
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Ederson, Mert, Skriniar, Jayden, Levent, İsmail, Bartuğ, Asensio, Musaba, Kerem, Duran
Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Borevkovic, Tomasson, Makoumbou, Yunus Emre, Celil, Holse, Ceasay, Mouandilmadji