Samsunspor'u eleyen Fenerbahçe, Galatasaray'ın rakibi oldu

06.01.2026 10:55

Son Güncelleme: 06.01.2026 22:25

Samsunspor'u eleyen Fenerbahçe, Galatasaray'ın rakibi oldu
Anadolu Ajansı

NTV - Haber Merkezi

Fenerbahçe ile Samsunspor, Süper Kupa'da final bileti için karşı karşıya geldi. Rakibini 2-0'la geçen sarı lacivertliler, Galatasaray'ın rakibi oldu.

Fenerbahçe ile Samsunspor Süper Kupa yarı finalinde karşılaştı. 

 

Yeni Adana Stadı'nda oynanan Fenerbahçe - Samsunspor yarı finalini Ali Şansalan yönetti. Mücadele 2-0 Fenerbahçe üstünlüğüyle sonuçlanırken Fenerbahçe'nin Samsunspor'dan transferi Musaba ilk kez sarı lacivertli formayla çıktığı maçta iki asist yaptı.

 

Samsunspor maçı 10 kişi tamamlarken sarı lacivertlilerin golleri Kerem Aktürkoğlu ve Duran'dan geldi. 

 

Fenerbahçe, 10 Ocak cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak final için biletini aldı ve Galatasaray'ın rakibi oldu.

Anadolu Ajansı

Musaba, Fenerbahçe formasıyla

MAÇTAN ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR

1' Maç başladı

4' Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle Fenerbahçe 1-0 öne geçti. Anthony Musaba ilk resmi maçında asist yaptı.

33' Samsunspor'da Borevkovic sarı kart gördü

 

35' Duran'ın şutu direkten döndü

 

40' Fenerbahçe'de Duran'dan sonra Asensio'nun şutu da direkten döndü

45+1 İlk yarı 1-0 sona erdi


İKİNCİ DEVRE

61' Fenerbahçe'de Bartuğ yerini Yiğit Efe'ye bıraktı

67' Fenerbahçe Duran'ın golüyle farkı 2'ye çıkardı

77' Samsunspor'da Antoine Makoumbou kırmızı kart gördü

81' Yiğit Efe Demir'in golüyle 3-0 öne geçti ancak gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi

87' Fenerbahçe'de Kerem ve Oosterwolde'nin yerine Szymanski ve Çağlar oyunda

90' Maç sona erdi

Anadolu Ajansı

Fenerbahçe'nin gol sevinci

EKSİKLER
 

Sarı lacivertlilerde 7 eksik var.

 

Tedavileri süren Talisca, Brown, Semedo ve Alvarez'in yanı sıra, kart cezalısı Fred kadroda yok. En Nesyri ile Dorgeles Nene de Afrika Kupası için milli takımlarında.

 

Samsunspor'da tedavileri süren Emre Kılınç, Celil Yüksel, Ntcham, Afonso Sousa, Coulibaly ile milli takımına giden Cherif Ndiaye bu maçta yok. 

 

Ayrıca Samsunspor, sol kasık kas grubunda zorlanma ve ödem tespit edilen Rick van Drongelen'in kamp kadrosuna dahil edilmediğini duyurdu.

Anadolu Ajansı

Kerem Aktürkoğlu

İLK 11'LER

 

Fenerbahçe: Ederson, Mert, Skriniar, Jayden, Levent, İsmail, Bartuğ, Asensio, Musaba, Kerem, Duran

 

Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Borevkovic, Tomasson, Makoumbou, Yunus Emre, Celil, Holse, Ceasay, Mouandilmadji

Sosyal Medya'da Takip Et
X.com
Facebook
Instagram