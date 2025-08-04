Samsunspor'un Avrupa Ligi play-off'undaki rakibi belli oldu: Yine Arda Turan sürprizi!

BEŞİKTAŞ'I ELEMİŞTİ

Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, bir önceki turda karşılaştığı Beşiktaş'ı 4-2 ve 2-0'lık skorlarla mağlup ederek 3. eleme turuna yükselmişti.



Shakhtar, Panathinaikos'u elerse Arda Turan ve ekibi bir kez daha Türkiye'ye gelecek.

