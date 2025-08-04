Samsunspor'un Avrupa Ligi play-off'undaki rakibi belli oldu: Yine Arda Turan sürprizi!
Türkiye'yi Avrupa Ligi play-off turunda temsil edecek olan Samsunspor'un rakibi belli oldu.
Avrupa Ligi play-off turu kura çekimi, UEFA'nın İsviçre'nin Nyon şehrinde bulunan merkezinde yapıldı.
Geçtiğimiz sezonu 3. sırada tamamlayan Samsunspor, Türkiye'yi Avrupa Ligi play-off turunda temsil etmeye hak kazanmıştı.
RAKİP BELLİ OLDU: ARDA TURAN SÜRPRİZİ
Kırmızı-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Shakhtar Donetsk / Panathinaikos eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.
BEŞİKTAŞ'I ELEMİŞTİ
Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, bir önceki turda karşılaştığı Beşiktaş'ı 4-2 ve 2-0'lık skorlarla mağlup ederek 3. eleme turuna yükselmişti.
Shakhtar, Panathinaikos'u elerse Arda Turan ve ekibi bir kez daha Türkiye'ye gelecek.
İLK MAÇ DEPLASMANDA
Samsunspor ilk maçı 21 Ağustos'ta deplasmanda, rövanşı ise 28 Ağustos'ta evinde oynayacak.
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