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Samsunspor'un Avrupa Ligi play-off'undaki rakibi belli oldu: Yine Arda Turan sürprizi!

Türkiye'yi Avrupa Ligi play-off turunda temsil edecek olan Samsunspor'un rakibi belli oldu.

Samsunspor'un Avrupa Ligi play-off'undaki rakibi belli oldu: Yine Arda Turan sürprizi!

Avrupa Ligi play-off turu kura çekimi, UEFA'nın İsviçre'nin Nyon şehrinde bulunan merkezinde yapıldı.

Geçtiğimiz sezonu 3. sırada tamamlayan , Türkiye'yi Avrupa Ligi play-off turunda temsil etmeye hak kazanmıştı.

RAKİP BELLİ OLDU: SÜRPRİZİ

Kırmızı-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Shakhtar Donetsk / Panathinaikos eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

Samsunspor'un Avrupa Ligi play-off'undaki rakibi belli oldu: Yine Arda Turan sürprizi! - 1

BEŞİKTAŞ'I ELEMİŞTİ

yönetimindeki Shakhtar Donetsk, bir önceki turda karşılaştığı Beşiktaş'ı 4-2 ve 2-0'lık skorlarla mağlup ederek 3. eleme turuna yükselmişti.

Shakhtar, Panathinaikos'u elerse Arda Turan ve ekibi bir kez daha Türkiye'ye gelecek.

Samsunspor'un Avrupa Ligi play-off'undaki rakibi belli oldu: Yine Arda Turan sürprizi! - 2

İLK MAÇ DEPLASMANDA

ilk maçı 21 Ağustos'ta deplasmanda, rövanşı ise 28 Ağustos'ta evinde oynayacak.

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