Samsunspor'un Avrupa'daki rakibi belli oldu

16.01.2026 15:34

Son Güncelleme: 16.01.2026 15:39

Anadolu Ajansı
NTV - Haber Merkezi

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turunda Kuzey Makedonya'nın Shkendija takımıyla eşleşti.

Kırmızı siyahlı ekip, Kuzey Makedonya'nın Shkendija takımıyla eşleşti.

Samsunspor, lig aşamasını 12. sırada tamamlayarak kuraya seribaşı katılma hakkı kazanmıştı.

 

Son 16 play-off turu karşılaşmaları, 19 ve 26 Şubat'da oynanacak.

