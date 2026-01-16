Samsunspor'un Avrupa'daki rakibi belli oldu
16.01.2026 15:34
Son Güncelleme: 16.01.2026 15:39
Anadolu Ajansı
NTV - Haber Merkezi
Samsunspor, UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turunda Kuzey Makedonya'nın Shkendija takımıyla eşleşti.
Samsunspor'un UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turundaki rakibi netleşti.
Kırmızı siyahlı ekip, Kuzey Makedonya'nın Shkendija takımıyla eşleşti.
Samsunspor, lig aşamasını 12. sırada tamamlayarak kuraya seribaşı katılma hakkı kazanmıştı.
Son 16 play-off turu karşılaşmaları, 19 ve 26 Şubat'da oynanacak.
Anadolu Ajansı